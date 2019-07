Forstämter beklagen Schäden durch Eichenprozessionsspinner

Mainz/Stromberg Der auch für Menschen gefährliche Eichenprozessionsspinner tritt in Rheinland-Pfalz in diesem Sommer offenbar wieder vermehrt auf. „Die Schadenshinweise von den einzelnen Forstämtern sind definitiv enorm nach oben katapultiert“, sagte Ralf Christmann von den Landesforsten Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur.

Das sei neben dem allgemeinen Klimawandel auf die aktuelle Hitze und Trockenheit zurückzuführen. „Eichenprozessionsspinner lieben Wärme“, sagte Christmann. Die von den Insekten befallenen Bäume seien durch die Trockenheit bereits geschwächt, sodass die Raupen leichtes Spiel hätten. Das Problem werde in Zukunft noch größer, die Tierchen würden wohl weiterhin ideale Bedingungen in Rheinland-Pfalz vorfinden.

Für die insgesamt 44 Forstämter im Land seien Hinweisschilder produziert worden, die Spaziergänger vor dem Eichenprozessionsspinner warnen sollen. Alle rund 450 Schilder seien mittlerweile vergriffen. „Selbst in den höheren Lagen im Westerwald gibt es die ersten Anfragen, da sind die ersten Eichen befallen“, sagte Christmann. Das Nesselgift in den Brennhaaren der Raupen kann beim Menschen zu Rötungen, allergischen Schocks und Asthma-Anfällen führen.

In den nächsten ein bis zwei Wochen werden sich die meisten Raupen in Schmetterlinge verwandelt haben. Die Gefahr sei deshalb aber nicht gebannt, warnt Christmann: „Die Brennhaare sitzen in den Gespinsten an den Bäumen und können noch bis zu fünf Jahre oder länger allergen bleiben.“ Bei Wind könnten die Haare durch die Luft verteilt werden.