später lesen Forstamt erwartet dieses Jahr rund 40 Millionen Maikäfer Teilen

Twittern

Teilen



Rund 40 Millionen Maikäfer erwartet das Forstamt Bienwald in diesem Jahr in dem südpfälzischen Verbreitungsgebiet der braunen Brummer. „Auf etwa 5500 Hektar werden sie sich hier wohl 2019 ausbreiten, das sind knapp 20 Prozent mehr als in den Jahren zuvor“, sagte eine Behördensprecherin am Donnerstag in Kandel. dpa