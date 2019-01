später lesen Fortbildungen für Notfall-Meldestelle der Schifffahrt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und das Deutsche Rote Kreuz haben Fortbildungen für die Notfall-Meldestelle der Schifffahrt in Oberwesel am Rhein vereinbart. Noch mehr geschult werden sollen hier Mitarbeiter mit besonderem Stress - zum Beispiel bei Anrufen von Hilfesuchenden in Notfällen und bei telefonischen Hinweisen etwa zum Umgang mit Herzrhythmusstörungen, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. dpa