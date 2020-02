Foto-Biennale im Rhein-Neckar-Raum bis 26. April

Ludwigshafen/Mannheim Dass Fotos mehr sind als nur ein Ausschnitt der Realität, zeigt alle zwei Jahre die Biennale für aktuelle Fotografie. Die Schau in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim verspricht wieder spannende Einblicke in Bunt und Schwarz-Weiß.

Unter dem etwas geheimnisvollen Motto „The Lives and Loves of Images“ lädt die Biennale für aktuelle Fotografie in mehrere Ausstellungshäuser in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Von der Eröffnung an diesem Freitag (28.2.) an zeigen bis zum 26. April sechs Ausstellungen in der Region zeitgenössische Kunst. „Das Faszinierende an Fotos ist, dass sie still und stumm sind“, sagte Kurator David Campany. „Sie beschreiben Erscheinungen auf ihre Art und Weise. Aber sie können nicht erklären, was sie beschreiben.“ Erster offizieller Biennale-Besuchertag ist Samstag.