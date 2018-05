später lesen Frachter läuft nach Ruderausfall bei Loreley auf Grund Teilen

Ein Transportschiff ist wegen eines Ruderausfalls oberhalb der Loreley zwischen St. Goar und Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis) auf Grund gelaufen. Wie die Wasserschutzpolizei St. Goar am Donnerstag mitteilte, versagte am späten Mittwochabend das Ruder des Motorschiffes, das sogenannte Schubleichter angekoppelt hat. Der Schubverband konnte deshalb nicht mehr gesteuert werden und blieb in einer Kurve liegen. Dabei wurde niemand verletzt. Der Streckenabschnitt war für eineinhalb Stunden gesperrt. Das Schiff konnte erst mit Hilfe zweier Schleppbote mit Stahltauen bewegt werden und mit einer Ersatzruderanlage bis Oberwesel weiterfahren. Mit einem Vorspannboot kam das Schiff nach Bingen, wo ein Experte die Ruderanlage untersuchen sollte. dpa