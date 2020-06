Frachtgeschäft am Flughafen im Aufwind: Shops öffnen wieder

Hahn Der Hunsrück-Airport tastet sich nach dem fast völligen Ausfall von Passagierflügen in eine neue Normalität vor. Das Frachtgeschäft ist sogar im Aufwind. Inzwischen starten auch wieder mehr Passagiere.

Mittlerweile sind die strikten Corona-Reisebeschränkungen für Europa weitgehend aufgehoben, die Passagier-Airlines Ryanair, Wizz Air und Air Serbia heben wieder vom Hahn ab. Im Juli will sich die Fluggesellschaft Flyone dazugesellen. Ein Teil der Shops im Terminal hat laut Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, wieder geöffnet. In dem Gebäude herrscht Maskenpflicht. Die Zahl der klassischen Touristen sei vorerst noch überschaubar, sagt Goetzmann. Vermutlich größer sei der Anteil von Arbeitnehmern, die ihre Heimat etwa in Süd- und Südosteuropa besuchten. Das erweise sich auch in Krisenzeiten als ein „robustes Geschäftsmodell“.