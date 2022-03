Landesregierung : Fraktionen: Millionenschweren Änderungswünschen zum Haushalt

Mainz Der Haushaltsentwurf der Regierung war schon gut, finden die drei Ampelfraktionen im Landtag. Aber sie haben Punkte gesucht, wo sie ihn verbessern wollen - und auch gefunden.

Die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP haben ihre Änderungswünsche zum diesjährigen rheinland-pfälzischen Landeshaushalt mit einem Umfang von insgesamt knapp 12,4 Millionen Euro vorgestellt. Die gemeinsamen Anträge unter anderem in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Klima und Wiederaufbau im Ahrtal sollen nun auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. „Wir bauen auf einen innovativen und soliden Haushaltsentwurf der Landesregierung auf“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag. Es handele sich um „kleine, aber wichtige Änderungen“.

Nicht enthalten in dem Änderungskatalog sind die rund 50 Millionen Euro, die der Landtag für die Unterbringung und Unterstützung geflüchteter Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen soll. Diese Summe - von der 20 Millionen Euro an die Kommunen und bis zu 30 Millionen Euro an die fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) gehen sollen - war in der vergangenen Woche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) genannt worden und ist ein extra Posten im Haushalt.