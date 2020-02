Fraktionschef Junge: Wählerwille mit Wahl Kemmerichs erfüllt

Der amtierende Landesvorsitzende Uwe Junge eröffnet den Landesparteitag der AfD in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionschef Uwe Junge sieht mit der Wahl Thomas Kemmerichs zum thüringischen Ministerpräsidenten der Wunsch der Wähler in dem Land erfüllt. „Mit seiner Wahl hat sich der Wählerwille durchgesetzt, der Rot-Rot-Grün eindeutig das Vertrauen entzogen hat“, sagte Junge am Mittwoch nach einer Mitteilung in Mainz.



