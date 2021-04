Frankenthal hebt nächtliche Ausgangsbeschränkungen auf

Frankenthal Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen hebt Frankenthal von diesem Mittwoch an seine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen auf. Die Stadt lag am Dienstag acht Tage in Folge unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 pro 100 000 Einwohnern, wie die pfälzische Kommune mitteilte.

Dazu kommen Teilöffnungen bei Handel, Dienstleistungen, Sport, Freizeit und Kultur sowie Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Die Schulen in Frankenthal kehren ab Klasse fünf von Montag (12. April) an in den Wechselunterricht zurück. Die Maskenpflicht in der Innenstadt gilt nach den Angaben weiterhin.