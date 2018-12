später lesen Frankenthal will nicht eingemeindet werden Teilen

In der Diskussion über die geplante Gebietsreform in Rheinland-Pfalz hat Frankenthal eine mögliche Zuordnung als künftiger Stadtteil von Ludwigshafen strikt abgelehnt. „Einen solchen weitreichenden Eingriff in unser grundgesetzlich verbrieftes Recht auf kommunale Selbstverwaltung werden wir nicht hinnehmen“, heißt es unter anderem in einer Resolution des Stadtrates, den die Kommune am Donnerstag veröffentlichte. dpa