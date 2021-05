Frankfurt zeigt auch auf Facebook Solidarität mit Israel

Frankfurt/Main Frankfurt, die Partnerstadt von Tel Aviv, zeigt im Nahostkonflikt auch in sozialen Medien Solidarität mit Israel. Bürgermeister Uwe Becker (CDU) forderte am Freitag die Frankfurter auf: „Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität mit dem Facebook-Profildesign.“ Dafür könne auf dem Profilbild der entsprechende Rahmen „Zeichen der Solidarität“ gesetzt werden.

„Unsere israelische Partnerstadt Tel Aviv wie der gesamte Staat Israel stand in den zurückliegenden Tagen unter dem Raketenbeschuss der Terrororganisation Hamas“, erklärte Becker. „Leider hat es in der Folge der Eskalation im Nahen Osten zahlreiche antisemitische Demonstrationen in deutschen Städten gegeben, leider auch bei uns in Frankfurt.“ Gerade in den sozialen Netzwerken treffen laut Becker „Hass und Hetze ungefiltert auf Jüdinnen und Juden“ - für sie gelte es, ein zusätzliches Zeichen der Solidarität zu setzen.