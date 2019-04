später lesen Frankfurter Flughafen erwartet Spitzenandrang zu Osterferien Teilen

Zum Beginn der Osterferien wird es am Frankfurter Flughafen wieder voll. Der Betreiber Fraport erwartet zum Beginn der hessischen Schulferien einen großen Andrang von Passagieren. In den Tagen vom 12. April bis zum 15. April werden jeweils rund 215 000 Fluggäste erwartet, wie das Unternehmen am Freitag erklärte. dpa