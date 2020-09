Frankfurter Flughafen nimmt Startbahn West wieder in Betrieb

Passagiermaschinen stehen auf der gesperrten Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Nach fünfeinhalb Monaten Corona-Pause nimmt der Frankfurter Flughafen am 15. Oktober seine Startbahn West wieder in Betrieb. Grund ist der bevorstehende Winter, in dem bei entsprechender Witterung wieder mehr Flugzeuge vor dem Start enteist werden müssen, wie der Betreiber Fraport am Mittwoch mitteilte.

