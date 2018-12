später lesen Frankfurter Nachtflugverbot wird besser eingehalten FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Am Frankfurter Flughafen ist es in den Betriebsrandzeiten leiser geworden. Die Zahl der verspäteten Landungen in der Stunde zwischen 23 und 24 Uhr sank im November auf den Rekord-Niedrigwert von 19, wie Hessens Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. dpa