Französische Botschaft: Wachsamkeit wegen Covid-19

Berlin Die französische Botschaft in Deutschland hat zu erhöhter Wachsamkeit wegen des Coronavirus im Département Haut-Rhin im Süd-Elsass aufgerufen. Die neun weiteren Verwaltungseinheiten der ostfranzösischen Region Grand Est wiesen hingegen eine „deutlich niedrigere Ansteckungsrate“ auf, betonte die Botschaft am Donnerstag in einer Mitteilung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die zuständigen Behörden des an der deutsch-französischen Grenze gelegen Départements setzten demnach alle Kräfte ein, um die Covid-19-Krise zu bewältigen.

In Haut-Rhin seien bis Donnerstag mit 359 infizierten Personen rund 61 Prozent der bestätigten Infektionen der Region Grand Est aufgetreten, teilte die Botschaft mit.