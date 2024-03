Weinkellerei im Visier Verkauf der Kellerei Langguth Erben in Traben-Trarbach steht bevor

Traben-Trarbach · Ausverkauf von Weinkellereien an der Mosel? Die französische Grand Chais de France will nach der ZGM in Zell nun auch die Traben-Trarbacher Kellerei F.W. Langguth Erben übernehmen. Damit würden gleich zwei deutsche Branchenriesen an der Mosel französisch. Was dahinter steckt.

13.03.2024 , 15:01 Uhr

Werden die Kellereien an der Mosel zum Spielball großer Konzerne? Mit dem Unternehmen F.W.Langguth Erben will ein französisches Unternehmen eine zweite Mosel-Kellerei übernehmen.Foto: dpa Foto: picture alliance/dpa/Harald Tittel