später lesen Französische Historikerin erhält Uni-Forschungspreis Teilen

Twittern

Teilen



Die französische Historikerin Corine Defrance erhält in diesem Jahr den Gutenberg Research Award, einen mit 10 000 Euro dotierten Forschungspreis der Mainzer Johannes Gutenberg Universität. Die 53-Jährige wird für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur deutsch-französischen Beziehungsgeschichte und der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, wie die Uni am Freitag in Mainz mitteilte. dpa