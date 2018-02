später lesen Französisches Gericht bestraft Greenpeace-Atomkraftgegner FOTO: Christophe Karaba FOTO: Christophe Karaba Teilen

Ein französisches Gericht hat acht Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace bestraft, die auf das Gelände des umstrittenen Atomkraftwerks Cattenom nahe der deutschen Grenze eingedrungen waren. Sechs von ihnen erhielten eine Haftstrafe von fünf Monaten auf Bewährung, zwei weitere wurden zu einer Haftstrafe von jeweils zwei Monaten verurteilt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien am Dienstagabend berichteten. Greenpeace müsse eine Geldstrafe von 20 000 Euro zahlen, entschied das Gericht in Thionville in Ostfrankreich. dpa