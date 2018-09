später lesen Frau attackiert Besucher mit Glasflasche: Schwer verletzt Teilen

Eine Frau hat in Zweibrücken zwei Besucher in ihrer Wohnung mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt. Die 57 und 66 Jahre alten Männer seien aus der Wohnung gelaufen und hätten um Hilfe gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. dpa