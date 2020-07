Frau attackiert Handynutzerin und verletzt Polizisten

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Kaiserslautern Eine wütende Frau hat an einer Tankstelle in Kaiserslautern eine Kundin attackiert und anschließend zwei Polizeibeamte verletzt. Die 52-Jährige sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

