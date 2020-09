Frau aus brennendem Zimmer gerettet

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Mainz Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im Mainzer Stadtteil Laubenheim ist eine Frau gerettet worden. Als die alarmierte Feuerwehr am Dienstag an dem Haus ankam, schlugen aus einem Fenster im Erdgeschoss Flammen, aus anderen drang dichter Rauch, wie die Feuerwehr mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa