später lesen Frau bei Hausbrand in Koblenz verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Brand in einem Haus in Koblenz ist eine 90 Jahre alte Frau verletzt worden. Die Frau habe sich am Samstagmorgen zu einem Nachbarn retten können, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. dpa