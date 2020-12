Frau bei Kellerbrand in Worms verletzt

Worms Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Worms ist eine Frau verletzt worden. Sie habe in der Nacht zu Sonntag eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Die anderen Bewohner seien unverletzt von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa