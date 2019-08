Frau erschreckt sich vor Spinne und fährt gegen Baum

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Saarbrücken Eine Spinne hat vermutlich ohne böse Absicht in Saarbrücken für einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten gesorgt. Eine 36-jährige Autofahrerin hatte den Achtbeiner am Donnerstag auf der Windschutzscheibe gesehen und sich so erschrocken, dass sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa