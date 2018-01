später lesen Frau fährt aus Schreck gegen Straßenbahn Teilen

Eine Autofahrerin ist in Mainz aus Schreck gegen eine Straßenbahn gefahren. Verletzt worden sei dabei am Donnerstag im Stadtteil Bretzenheim aber niemand, teilte die Polizei mit. Die 40-Jährige hatte an einer roten Ampel gebremst. Als an ihrem Wagen das Antiblockiersystem einsetzte, erschreckte sie sich und reagierte falsch. Ihr Auto fuhr daraufhin in das Gleisbett und prallte dort gegen die Straßenbahn. Der Schaden betrug insgesamt 7000 Euro. Das Auto musste geborgen werden, die Straßenbahn konnte weiterfahren. dpa