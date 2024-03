Verkehr Frau fährt Auto zwischen geschlossenen Schranken ins Gleis

Gefangen zwischen geschlossenen Bahnschranken hat eine Frau in Altenbamberg ihr Auto ins Gleis manövriert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt ein Zug rechtzeitig an. Die 39-Jährige war den Angaben zufolge am Samstag trotz eines Rotlichts und Signaltons auf den Bahnübergang gefahren. Mit im Auto saßen laut der Mitteilung ihre beiden 10- und 14-jährigen Kinder.