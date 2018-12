später lesen Frau fährt mit Auto 81-Jährige an: schwer verletzt FOTO: Andre Kolm FOTO: Andre Kolm Teilen

Eine 81-jährige Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Staudernheim (Landkreis Bad Kreuznach) angefahren und schwer verletzt worden. Beim Unfall wurde sie an den rechten Fahrbahnrand geschleudert, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. dpa