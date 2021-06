Frau folgt ihrem Navi und landet in Wassergraben

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Böhl-Iggelheim Eine junge Autofahrerin ist auf einer Fahrt zu einem Weiher ihrem Navigationsgerät gefolgt und in einem Wassergraben gelandet. Die 19-Jährige sei am Samstagabend bei Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis von dem Gerät auf einen Feldweg gelotst worden, teilte die Polizei in Schifferstadt am Montag mit.