Frau gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Igel Bei einem Verkehrsunfall in Igel nahe Trier sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet eine Frau am Montagabend mit ihrem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen anderen Wagen.



