Frau getötet: Prozess gegen beschuldigten Ehemann beginnt

Frankenthal Ein 81 Jahre alter Mann aus Neustadt an der Weinstraße soll im Februar seine Frau mit einem Hammer getötet haben - nun muss sich der Angeklagte vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der Prozess wegen des Verdachts auf Totschlag soll heute in der pfälzischen Stadt beginnen (10.00 Uhr).

Der Anklage zufolge soll der Mann in Neustadt nach einem Streit mit einem Hammer mehrfach auf seine Frau eingeschlagen haben, so dass diese starb. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Deutsche zum Tatzeitpunkt zumindest in einem Zustand erheblich geminderter Schuldfähigkeit befunden hatte. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.