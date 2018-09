später lesen Frau habe Freund mit Messer schwer verletzt: Haftbefehl Teilen

Twittern

Teilen



Eine betrunkene Frau soll ihren Lebensgefährten bei einem Streit in Landau mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der 32-jährige Mann habe notoperiert werden müssen, sei aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Dienstag. dpa