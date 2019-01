später lesen Frau hält sich mit 3,3 Promille noch auf Motorroller Teilen

Twittern

Teilen



Mit 3,3 Promille Alkohol soll sich eine Frau in der Pfalz noch auf einem Motorroller gehalten haben - und mitsamt Beifahrer durch Hochstadt gefahren sein. Wie die Polizei in Landau am Freitag berichtete, war der Roller am Donnerstag mehreren Passanten wegen der „unsicheren Fahrweise“ aufgefallen. dpa