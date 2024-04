Ermittlungen Frau in Bad Kreuznach mutmaßlich von Ehemann getötet

Eine Frau ist in Bad Kreuznach mutmaßlich von ihrem Ehemann erstochen worden. Die 44-Jährige war zunächst schwer verletzt in einer Wohnung entdeckt worden, die Rettungskräfte und ein Notarzt konnten ihr jedoch nicht mehr helfen. Polizisten nahmen den 55 Jahre alten Ehemann noch am Tatort fest, wie das Polizeipräsidium Mainz und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Mittwoch mitteilten. Zum Motiv und dem genauen Ablauf der Tat laufen Ermittlungen.