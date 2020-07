Frau in Limburg mit Auto und Axt ermordet: Urteil erwartet

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht vor Aktenbergen, die sich auf einem Tisch stapeln. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Limburg Im Prozess um den Mord an einer Frau mitten in Limburg will das Landgericht am heutigen Freitag das Urteil verkünden. Ein 34-Jähriger soll im Oktober 2019 seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einem Auto angefahren und anschließend mit einer Axt auf sie eingeschlagen haben.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Motiv für die Tat in der Limburger Innenstadt sei die Trennung des Paares kurz zuvor gewesen. Die Familie hatte im benachbarten Rheinland-Pfalz gelebt. Zum Tatzeitpunkt wohnte die 31-jährige Frau mit den beiden gemeinsamen Kindern jedoch in einem Limburger Frauenhaus.