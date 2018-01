später lesen Polizei Frau mit angeschnalltem Gockel auf Beifahrersitz unterwegs FOTO: Polizeidirektion Neustadt FOTO: Polizeidirektion Neustadt Teilen

Mit einem ungewöhnlichen Beifahrer im Auto ist eine Frau in der Pfalz in eine Polizeikontrolle geraten: Neben ihr saß ein ausgewachsener Hahn. Das Tier sei ordnungsgemäß angeschnallt gewesen, daher liege kein Verstoß vor, sagte der Sprecher der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Montag. Auf der Rückbank hatten zudem noch zwei Schäferhunde - ebenfalls gesichert - Platz genommen. Die 30-Jährige aus den Niederlanden erklärte den Beamten, sie sei zum Sonntagsausflug unterwegs und verreise nie ohne ihre Haustiere. dpa