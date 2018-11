später lesen Frau mit Axt getötet: 13 Jahre Haft wegen Mordes FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau mit einer Axt muss der Ehemann wegen Mordes für 13 Jahre in Haft. Das Landgericht Saarbrücken sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 40-Jährige seine Frau (34) nach Eheproblemen mit einer Axt tötete. dpa