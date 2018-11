später lesen Frau mit Axt getötet: Lebenslange Haft gefordert Teilen

Ein Mann, der gestanden hat, seine im Bett schlafende Ehefrau mit einer Axt getötet zu haben, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang in Haft. In dem Mordprozess vor dem Schwurgericht Saarbrücken schloss sich am Mittwoch der Vertreter der Nebenklage dem Strafmaß an. dpa