Frau mit Reinigungsmittel überschüttet: Täter flüchtig

Kaiserslautern Nach einem Angriff auf eine 21-Jährige in Kaiserslautern mit konzentriertem Reinigungsmittel ist der Täter weiterhin flüchtig. Das teilte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mit. Die Frau erlitt am Dienstag Verätzungen im Brustbereich und flüchtete daraufhin in ein nahe gelegenes Geschäft, wie die Feuerwehr mitteilte.

