Frau mit Stichverletzungen tot in Wohnung

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv.

Völkersweiler Eine Frau ist in Völkersweiler Opfer einer Gewalttat geworden. Die 55-Jährige wurde am Freitag mit Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung im Landkreis Südliche Weinstraße gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



