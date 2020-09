Blaulicht : Frau mitsamt Kinderwagen von Auto überrollt – Schwerer Verkehrsunfall in Jünkerath

Frau mitsamt Kinderwagen von Auto überrollt – Schwerer Verkehrsunfall in Jünkerath

Der Fahrer des Kastenwagens ist rückwärts gefahren und hat eine Frau überrollt, die mit ihrem Kinderwagen hinter dem Fahrzeug lief. Die Frau wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 8. September, um 13.55 Uhr in Jünkerath. Dort wurde eine Fußgängerin mitsamt ihres Kinderwagens am Rathausplatz von einem rückwärtsfahrenden Kastenwagen erfasst und zunächst zu Boden gestoßen. Anschließend wurde sie von dem Fahrzeug überrollt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch der Kinderwagen geriet unter das Fahrzeug.