Frau nach Spielbankbesuch ausgeraubt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archiv.

Trier Nach einem erfolgreichen Besuch in einer Spielbank in Trier ist eine Frau nach dem Verlassen des Kasinos ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 38-Jährige bereits am Montagabend einen „höheren Geldbetrag“ an Automaten gewonnen.

