Eine Frau hat in Kaiserslautern ihren tumorkranken Hund in einer Einkaufstasche ausgesetzt. Mitglieder einer Tierschutzvereinigung verständigten Ende Oktober die Polizei, nachdem das Tier in schlechtem Zustand gefunden worden war. dpa