Frau soll ihr eigenes Haus angezündet haben - Haftbefehl

Festnehmung. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild.

Saarbrücken Ein Frau soll in Saarlouis ihr eigenes Haus angezündet und einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht haben. Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung wurde die 32-Jährige am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die alkoholisierte Saarlouiserin war nach dem Brand am späten Dienstagabend in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Verletzt wurde niemand. Das derzeit unbewohnte Reihenhaus sei völlig ausgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angebauten Nachbarhäuser konnte verhindert werden.