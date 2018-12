später lesen Frau soll Mann an Heiligabend erstochen haben: Festnahme Teilen

An Heiligabend soll eine Frau in Höhr-Grenzhausen im Westerwald einen Mann erstochen haben. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags wurde der 59-jährige Tote nach dem Hinweis eines Bekannten von der Feuerwehr in seiner Wohnung gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mitteilte. dpa