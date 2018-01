später lesen Frau steigt aus Bus und wird von Auto angefahren FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Eine 23-Jährige ist nach dem Aussteigen aus einem Bus in Pirmasens von einem Auto angefahren und verletzt worden. Sie habe sich Prellungen zugezogen und sei vorsichtshalber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die junge Frau hatte am Dienstag nach dem Ausstieg die Straße überqueren wollen und dabei vermutlich das Auto übersehen. dpa