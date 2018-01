später lesen Frau stirbt bei Feuer im Kreis Kaiserslautern FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Eine Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern ums Leben gekommen. Der Mann und das Enkelkind der Frau konnten sich vor dem Feuer retten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte. Der Brand sei am frühen Donnerstagmorgen gemeldet worden. Die Rettungskräfte gehen nicht davon aus, dass noch weitere Menschen im Haus waren. Zuvor hatte der SWR über den Brand berichtet. dpa