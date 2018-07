später lesen Frau und Töchter bei Hausbrand verletzt FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhauses am Montag in Siershahn (Westerwaldkreis) sind eine Frau und ihre beiden Töchter verletzt worden. Die 33-Jährige sowie die Mädchen im Alter von 11 und 15 Jahren seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Montabaur mit. dpa