später lesen Frau verkauft Drogen an Minderjährige FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Eine 38-jährige Frau aus dem saarländischen Merzig soll Drogen an Minderjährige verkauft haben. Die Frau verteilte in ihrer Wohnung erst kostenfrei Drogen, später verkaufte sie das Rauschgift, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz vor ihrer Festnahme am Mittwochmorgen habe sie noch versucht, durch ein Fenster ihrer Wohnung zu fliehen. dpa