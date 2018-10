später lesen Frau wehrt sich nach angeblicher unsittlicher Berührung Teilen

Weil sie ein Taxifahrer unsittlich berührt haben soll, hat eine 19-jährige Frau den Mann mit einem Teleskopschlagstock verletzt. Wie die Polizei in Pirmasens am Sonntag mitteilte, traf sie den 61-jährigen Fahrer am Kopf. dpa