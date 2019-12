Frau zu betrunken zum Aus-Checken aus Hotel

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Kaiserslautern Hausfriedensbruch der besonderen Art hat eine Frau in einem Hotel in Kaiserslautern begangen: Die 44-Jährige war am Samstagmittag zu betrunken, um ihr Zimmer zu verlassen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa